Москва, 30 ноября, 2020, 12:12 — ИА Регнум. Выйти на масштабные объёмы производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается к весне 2021 года. Об этом 30 ноября рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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При этом производственных мощностей, расположенных в России, хватит для обеспечения препаратом не только населения РФ, но и ряда других стран.

«Выход на масштабные объёмы производства следует ждать к весне», — сказал Тарасов.

Эксперт отметил, что на производственные мощности в 6 млн доз в месяц планируется выйти к апрелю 2021 года.