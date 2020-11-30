Москва, 30 ноября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По ее словам, окончания пандемии стоит ждать тогда, когда будет достаточный уровень иммунитета.

«Чтобы это был вопрос каких-то нескольких месяцев — нет, но мы должны идти к этому», — сказала она в интервью ТАСС.

Вуйнович отметила, что путь к этому предстоит длинный — «это не стометровый бег, а это скорее марафон».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено 62,7 млн случаев заражения коронавирусом. Всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1,4 млн человек, выздоровели — 40,1 млн.

На первом месте по числу выявленных случаев находятся США — 13,3 млн, далее идут Индия (9,4 млн), Бразилия (6,3 млн), Россия (2,2 млн), Франция (2,2 млн), Испания (1,6 млн), Британия (1,6 млн) и Италия (1,5 млн).

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