Москва, 30 ноября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Власти Украины понимают, что после ввода в действие «Северного потока — 2» украинский транзит станет ненужным, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Транзит газа через Украину и так неэффективный с технологической точки зрения (требует много технического газа для поддержания давления), плюс традиционное воровство газа, которое списывают на потери.

В случае сокращения объемов прокачки газа через территорию Украины бюджет страны потеряет миллиарды долларов.

Это подкосит и экономику «Нафтогаза» и всей Украины, которая и так уже еле-еле балансирует на грани дефолта», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, американские санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2» разработаны при участии украинских лоббистов, написала газета The Wall Street Journal.

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