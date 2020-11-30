Вашингтон, 30 ноября, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Избранный президент СШАДжо Байден после прихода к власти столкнется с большим числом внутренних и внешних проблем, которые могут негативно сказаться на роли Вашингтона на мировой арене, пишет политологЭлис Ба в статье, вышедшей 30 ноября в The Strategist.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Политолог обращает внимание на то, что после трех недель нежелания со стороны действующего президента США Дональда Трампа признать свое поражение, прежняя администрация начала передачу власти команде преемника — Джо Байдена. Тем не менее несмотря на шаги нового американского лидера, который уже пообещал вернуть США в международные структуры, такие как ВОЗ, вновь взять на обязательства в рамках Парижского соглашения по климату и иных договоров и назначить на ключевые посты женщин и представителей меньшинств, его команде придется столкнуться с неприятной реальностью.

«Америка нездорова. На выборной неделе заболеваемость COVID-19 и число госпитализаций достигли рекордных показателей, страна прямым курсом направляется в «наиболее смертоносную фазу». Промежуточный период также не принес утешения из-за глубокой поляризации, от которой страдают Соединенные Штаты, во власти и в населении», — подчеркнула Ба.

Так, Байдену придется с высокой долей вероятности работать с Сенатом, в котором будет либо раскол, либо будут преобладать республиканцы, тогда как в палате представителей большинство хотя и сохраняется на стороне демократов, оно будет крайне незначительным. Более того, бывший вице-президент, может, и одержал верх в президентской гонке, но за Трампа проголосовали 47% избирателей.

«Эти отрезвляющие цифры имеют серьезные политические последствия для новой команды Байдена и ее повестки дня в области национальной безопасности. Действия Трампа после выборов усугубляют проблему. По-прежнему отказываясь признать поражение, Трамп убедил 86% из своих почти 74 млн избирателей в том, что выборы были сфальсифицированы», — указал политолог.

«Между тем высокопоставленные республиканцы мало что сделали, чтобы остановить или даже что-то сказать против попыток Трампа вмешаться, дестабилизировать и сорвать процесс передачи власти. Более того, он также уволил ключевых членов своей команды национальной безопасности в ходе поствыборной встряски», — добавила Ба.

В сложившихся условиях администрации Байдена придется потратить значительное время на исправление ущерба, нанесенного предыдущим руководством структуре американской власти — агентствам и ведомствам США. Среди областей, в которых администрации Байдена стоит готовиться к сложностям, Ба назвала программы экономической помощи, международные соглашения, а также принятие новых законопроектов.

«По своему характеру и политическим взглядам Байден выступает за консенсус, но политическая реальность глубоко разделенного государства будет иметь серьезные последствия для приоритетов Байдена и того, что может сделать администрация», — подчеркнула Ба.

И в центре внимания будут внутриполитические вопросы, такие как вызванный пандемией COVID-19 кризис, проблемы в экономике, расовые и социокультурные противоречия. Все эти факторы взаимосвязаны и станут препятствием для любых общенациональных мер по борьбе с эпидемией опасного патогена, несмотря даже на скорое появление вакцин.

При этом эти трудности в значительной степени обостряются электоральным процессом в США. Так, Байден заявил, что на второй срок не пойдет, поэтому стоит ожидать начала борьбы за власть. Да и Трамп, которого нельзя назвать неоперившимся юнцом, тоже рассматривает возможность участия в выборах в 2024 году.

«Эти вызовы представляют реальную опасность для интересов США как внутри страны, так и за рубежом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Они также усложнят усилия новой администрации по формированию стратегии и политики США таким образом, чтобы нейтрализовать многие вопросы, поднятые в течение последних четырех лет в отношении роли США на международной арене — среди союзников, партнеров и соперников», — заключил политолог.