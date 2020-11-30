Просто Байдену на посту президента США после Трампа не будет – Strategist
Вашингтон, 30 ноября, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Избранный президент СШАДжо Байден после прихода к власти столкнется с большим числом внутренних и внешних проблем, которые могут негативно сказаться на роли Вашингтона на мировой арене, пишет политологЭлис Ба в статье, вышедшей 30 ноября в The Strategist.
Политолог обращает внимание на то, что после трех недель нежелания со стороны действующего президента США Дональда Трампа признать свое поражение, прежняя администрация начала передачу власти команде преемника — Джо Байдена. Тем не менее несмотря на шаги нового американского лидера, который уже пообещал вернуть США в международные структуры, такие как ВОЗ, вновь взять на обязательства в рамках Парижского соглашения по климату и иных договоров и назначить на ключевые посты женщин и представителей меньшинств, его команде придется столкнуться с неприятной реальностью.
Так, Байдену придется с высокой долей вероятности работать с Сенатом, в котором будет либо раскол, либо будут преобладать республиканцы, тогда как в палате представителей большинство хотя и сохраняется на стороне демократов, оно будет крайне незначительным. Более того, бывший вице-президент, может, и одержал верх в президентской гонке, но за Трампа проголосовали 47% избирателей.
В сложившихся условиях администрации Байдена придется потратить значительное время на исправление ущерба, нанесенного предыдущим руководством структуре американской власти — агентствам и ведомствам США. Среди областей, в которых администрации Байдена стоит готовиться к сложностям, Ба назвала программы экономической помощи, международные соглашения, а также принятие новых законопроектов.
И в центре внимания будут внутриполитические вопросы, такие как вызванный пандемией COVID-19 кризис, проблемы в экономике, расовые и социокультурные противоречия. Все эти факторы взаимосвязаны и станут препятствием для любых общенациональных мер по борьбе с эпидемией опасного патогена, несмотря даже на скорое появление вакцин.
При этом эти трудности в значительной степени обостряются электоральным процессом в США. Так, Байден заявил, что на второй срок не пойдет, поэтому стоит ожидать начала борьбы за власть. Да и Трамп, которого нельзя назвать неоперившимся юнцом, тоже рассматривает возможность участия в выборах в 2024 году.