Москва, 30 ноября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Иммунитет к коронавирусу у граждан вырабатывается примерно на 42-й день после ввода вакцины «Спутник V». Об этом 30 ноября рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, говорить о том, что человек заболел COVID-19, будучи вакцинированным этим препаратом, некорректно. Вакцина двухкомпонентная, а имеющиеся случаи заражения происходили в большинстве случаев до введения второй части препарата. К тому же вакцина начинает действовать не сразу.

«Человек может вакцинироваться и заболеть через два дня. А иммунитет у него вырабатывается только через 42 дня. Если вы вакцинировались и заболели между первой и второй вакцинацией, то вакцина не успела вызвать у вас реакцию. Мы как раз говорим о таких случаях», — сказал Тарасов.