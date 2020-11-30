Санкт-Петербург, 30 ноября, 2020, 11:44 — ИА Регнум. В администрации Петербурга 7% сотрудников получили положительный тест на коронавирус. Такое число насчитали с апреля и до конца ноября. С учетом предельной численности сотрудников Смольного, в абсолютных цифрах это около 40 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Число зараженных никак не связано с деятельностью конкретного комитета, утверждает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на Смольный. Заметим, часть сотрудников городских комитетов и ведомств уже давно перешла на удаленный режим работы, а совещания и заседания правительства с весны проходят в дистанционном режиме.

При входе в здание Смольного всем измеряют температуру, сотрудников с признаками простуды не допускают до рабочих мест.

Заметим, в марте больницу с подозрением на коронавирус попадал и вице-губернатор Максим Соколов, затем переболели, в частности, глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков и депутат ЗакСа от «Единой России» Алексей Цивилев.