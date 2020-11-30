Москва, 30 ноября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 368 человек. Об этом 30 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Зафиксировано 368 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на 101 случай меньше, чем сутками ранее, когда скончались 469 человек.

Всего в России от COVID-19 умерли 39 895 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявлено 26 338 носителей коронавируса.