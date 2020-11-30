Москва, 30 ноября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявлено 26 338 носителей коронавируса. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 345 случаев меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 26 683 случая заражения. Среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего в России с начала распространения выявили 2 295 654 случая заражения коронавирусом.

Также за сутки 17 247 человек справились с болезнью, общее число выздоровевших — 1 778 704 человека.