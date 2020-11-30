Москва, 30 ноября, 2020, 10:44 — ИА Регнум. В России продлевается мораторий на проверки малого бизнеса. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Мероприятие началось с обсуждения новых мер поддержки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей.

«По поручению президента правительство продлеваем мораторий на плановые проверки малого бизнеса ещё на один год — до 31 декабря 2021 года», — сказал глава правительства.