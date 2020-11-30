Москва, 30 ноября, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Новогодние подарки родственникам и членам семьи готовят 68% жителей России (в 2019 году — 74%). Чаще это собираются сделать женщины, чем мужчины — 74% против 63%, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый год

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Хотят сделать подарки на Новый год друзьям 17% опрошенных (в 2019 году — 24%). В 2020 году коллег по работе намерены поздравлять только 6% респондентов, в 2019 году — 12%.

Самого себя новогодними презентами порадуют 10% опрошенных. Не планируют дарить подарки 15% респондентов, чаще мужчины (17%), люди старше 45 лет (18%) и граждане с доходом до 30 тыс. руб. (19%).

Опрос проведен 17—23 ноября 2020 года. Опрошены 5000 граждан РФ старше 18 лет в 691 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, самые худшие подарки на Новый год — носки, футболки, свитера, домашние халаты, считают 8% жителей России.

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