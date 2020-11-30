Москва, 30 ноября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было выявлено 26 338 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 295 654.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 368 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 39 895.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 778 704 человека вылечились от нового заболевания, 17 247 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 26 683 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.