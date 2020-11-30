Чувашские матери во время войны «решали глобальную задачу защиты Отечества»
Чебоксары, 30 ноября, 2020, 08:20 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках празднования Дня матери, который отмечался в этом году 29 ноября, вспоминали героизм женщин при строительстве Сурского и Казанского оборонительного рубежей. В чествовании принял участие глава Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
Поздравляя женщин с праздником, руководитель республики отметил, что «для всех нас мама — это, конечно, первое слово».
Глава Чувашии пожелал прекрасной половине, чтобы рядом с ними всегда находились «любящие вас мужчины, а самое главное — благодарные дети, успехи которых будут вас вдохновлять на новые подвиги»:
В ходе празднования почётной грамотой Чувашии была награждена многодетную мать из Вурнарского района Екатерина Кузьмина, которая наравне со своими родными четырьмя детьми воспитала шестерых племянников. С инициативой о награждении мамы высокой наградой к главе республики обратились ее дети. Награду получил ее сын Василий Кузьмин.
Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он приурочен к 80-летию начала строительства рубежей обороны, которые в годы Великой Отечественной войны в случае взятия Москвы должны были защитить подступы к Казани и Уралу.
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Напомним, что в России продолжаются открытые творческие конкурсы, посвящённые увековечению памяти о строителях оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. До 10 декабря в Чувашии принимаются варианты логотипов, лучший из которых станет символом народного подвига в тылу и будет использоваться в Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Победитель получит 500 тыс. рублей. До 15 февраля будет идти федеральный конкурс по разработке мемориала «Строителям безмолвных рубежей».
Отметим, Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в 1941 — 1942 годах, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи.