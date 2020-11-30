Чебоксары, 30 ноября, 2020, 08:20 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках празднования Дня матери, который отмечался в этом году 29 ноября, вспоминали героизм женщин при строительстве Сурского и Казанского оборонительного рубежей. В чествовании принял участие глава Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Поздравляя женщин с праздником, руководитель республики отметил, что «для всех нас мама — это, конечно, первое слово».

«Это теплота, доброта, красота, уют, комфорт и, как ни удивительно, защита. Ведь если вспомнить события 1941 года, строительство Сурского и Казанского оборонительного рубежей, именно чувашские женщины, матери решали глобальную задачу защиты Отечества. Вам по силам любые задачи, потому что инстинкт, который заложен самой природой, позволяет преодолеть любые трудности, разрушить любые преграды ради благополучия своих детей и семьи. В году есть несколько дней посвященных женщинам, но я желаю вам испытывать внимание всегда», — сказал Олег Николаев, обращаясь к женщинам.

Глава Чувашии пожелал прекрасной половине, чтобы рядом с ними всегда находились «любящие вас мужчины, а самое главное — благодарные дети, успехи которых будут вас вдохновлять на новые подвиги»:

«Мы вас любим, ценим, мы вами дорожим».

В ходе празднования почётной грамотой Чувашии была награждена многодетную мать из Вурнарского района Екатерина Кузьмина, которая наравне со своими родными четырьмя детьми воспитала шестерых племянников. С инициативой о награждении мамы высокой наградой к главе республики обратились ее дети. Награду получил ее сын Василий Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он приурочен к 80-летию начала строительства рубежей обороны, которые в годы Великой Отечественной войны в случае взятия Москвы должны были защитить подступы к Казани и Уралу.

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Напомним, что в России продолжаются открытые творческие конкурсы, посвящённые увековечению памяти о строителях оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. До 10 декабря в Чувашии принимаются варианты логотипов, лучший из которых станет символом народного подвига в тылу и будет использоваться в Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Победитель получит 500 тыс. рублей. До 15 февраля будет идти федеральный конкурс по разработке мемориала «Строителям безмолвных рубежей».

Отметим, Напомним, более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов ведёт проект «Забытый фронт в тылу» о народном подвиге народа Чувашии в 1941 — 1942 годах, когда в кратчайшие сроки были построены оборонительные рубежи.