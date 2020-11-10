Чебоксары, , 03:17 — REGNUM В Чувашии утверждён конкурс на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

28 октября 2020 года. Открытие Года трудового подвига строителей Сурского рубежа в Красночетайском районе Cap.ru

Лучший логотип по итогам конкурса будет использоваться в рамках празднования в 2021 году Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, а также в памятной и сувенирной продукции. При этом вознаграждение победителю или авторскому коллективу назначается солидное:

«С победителем конкурса заключается договор на разработку логотипа с выплатой денежного вознаграждения в размере 400 тыс. рублей. С победителем конкурса заключается договор об отчуждении исключительного права на логотип как произведение, предусматривающий выплату денежного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей», — отмечается в документе.

Логотип должен быть выполнен на профессиональном уровне одним автором или коллективом авторов, при этом каждый участник может подавать до трёх работ. Согласно требованиям, эскиз может быть графическим, абстрактным или комбинированным.

«Он должен быть понятным, узнаваемым, отражать значимость трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей; содержать слова «Сурский и Казанский оборонительные рубежи»; характеризоваться оригинальностью замысла и содержательностью, графической и композиционной выразительностью, удобочитаемостью и запоминаемостью, эстетической привлекательностью и отсутствием типовых решений», — говорится в документе.

При этом уточняется, что логотип и его элементы не должны быть зарегистрированы в качестве товарного знака и представлять собой аббревиатуру или монограмму.

Все представленные варианты логотипов будут размещены на портале органов власти и в соцсетях. Лучшую работу выберет конкурсная комиссия, в состав которой будут включены художники, дизайнеры, деятели культуры и искусства, представители органов власти и общественных объединений.

Контроль за выполнением постановления возложен на министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Чувашии открылся Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, посвящённый 80-летию начала строительства. На церемонии открытия глава республики Олег Николаев заявил, что жители региона объединяются вокруг этой темы. И задача современного поколения — восстановить память о тех событиях и участниках той стройки.

Напомним, линия обороны возводилась в Чувашии в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани.