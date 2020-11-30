Барнаул, 30 ноября, 2020, 07:07 — ИА Регнум. Власти Алтайского края наконец-то решились на ужесточение карантинных мер из-за взрывного распространения коронавируса в регионе. Только, как отмечают алтайские СМИ и телеграм-каналы, не обошлось без существенных противоречий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата сайта правительства Алтайского края В Алтайском крае запретят проведение новогодних праздничных мероприятий в общественных местах, а также введут еще целый ряд ограничений

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К примеру, одновременно с запретом на проведение новогодних праздничных мероприятий в поправках к соответствующему указу главы края Виктора Томенко сказано: «Носить маски теперь необходимо и на улице — во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан».

"Ну что, Виктор Петрович Томенко… убил ты меня… как есть убил… Наповал сразил своим новым антиковидным указом <…> Давай читать: «Официальный запрет на проведение новогодних праздничных мероприятий в общественных местах подписал глава региона Виктор Томенко» — такие новости. То есть, Петрович, ты только и исключительно Новый год запретил встречать? А ежели, скажем, провожать старый с печальным видом и грустным медляком — это можно, выходит? Выходит, что так! «Запрет действует с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. В указанный период организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещено проводить в общественных местах зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние мероприятия и праздничные корпоративы».

То есть запрещено веселиться толпой. Правильно? Правильно! И дальше: «Жители Алтайского края должны носить защитные маски и на улице, но только в местах скопления людей — во время проведения любых массовых мероприятий».

То есть, Петрович, «любые массовые мероприятия», кроме Нового года, веселья и праздника в регионе официально разрешены, согласно твоему указу! Фактически, друг мой губернатор, ты людям радоваться запретил, загадывать желания, мечтать, дарить подарки… А вот митинговать, устраивать траурные шествия и манифестации, пикеты — это можно. Главное — елку с собой не брать и в Деда Мороза не наряжаться!» — иронизирует канал zamtomenko. Его авторы предположили, что отныне губернатора Виктора Томенко будут помнить как человека, запретившего Новый год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, запрет на проведение новогодних праздничных мероприятий в общественных местах власти Алтайского края вводят с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. В этот период по причине взрывного распространения коронавируса и повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом носить маски, согласно поправкам указ губернатора Виктора Томенко, необходимо даже и на улице — «во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан», — сказано на официальном сайте правительства Алтайского края.