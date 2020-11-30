Санкт-Петербург, 30 ноября, 2020, 03:28 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил многомиллионный иск от ОАО «Машиностроительный завод Арсенал» — одного из старейших предприятий оборонной промышленности России. Ответчиком в споре выступает АО «Российский институт радионавигации и времени». Претензии пока судом не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Moneyball.info Юрист

Исковое заявление поступило 27 ноября 2020 года. Сумма иска — 24 071 254,4 рубля. Детали пока не сообщались.

В тот же день «Арсенал» подал иск и к ООО «Научно-производственное предприятие «Карат», которое работает в сфере научных исследований. Сумма претензий — 1 598 983,6 рубля.

Напомним, распоряжение о строительстве правопредшественника «Арсенала» было отдано Петром I в 1711 году. На конец сентября оборонное предприятие, которое также производит космические аппараты, на 24,99% принадлежит члену совета директоров Сергею Саруеву. Также 24,99% у Феликса Длина, 4,76% у Ольги Фоминой.

Институт времени позиционируется как ведущая организация в области создания систем и средств координатно-временного и навигационного обеспечения РФ.