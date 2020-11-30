Москва, 30 ноября, 2020, 08:34 — ИА Регнум. Заявление доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец про дополнительные проверки доходов пенсионеров, а также заверения первого замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева о том, что Пенсионный фонд России не собирается в 2021 году их проводить, вызвали неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 29 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Насколько понимаю, речь идёт о законности получения дополнительных социальных доплат федеральных и региональных. Выплачиваются они неработающим малоимущим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает прожиточного минимума. Если в регионе прожиточный минимум не превышал общероссийского, то выплачивается федеральная доплата по линии ПФР. Если превышает, то доплаты идут уже по линии соц. защиты субъекта РФ», — пишет Василий Б.

По видению части пользователей, сама идея о том, чтобы проверить пенсионеров на наличие дополнительных доходов, выглядит аморальной. Граждане отмечают, что государство и так ведёт несправедливую политику в отношении собственных пенсионеров, чтобы уличать их в каких-то махинациях.

«Человек заработал пенсию. Не то чтобы заработал — он выплачивал её государству всё то время, пока работал. И это государство эти деньги крутило как угодно. Фактически вы залезли в карман к людям! Вы обязаны отдать им то, что принадлежит им по закону, — без какого-либо контроля! А где пенсионеры живут, какой доход у пенсионера еще есть — это вас не касается!» — считает Simran Irani.

Нашлись и те, кто призвал обратить внимание на зарубежный опыт начисления пенсий. Граждане указали на более высокие суммы, которые получают жители Европы, а также на то, что «контроль» за распоряжением их средствами там ниже.

«В Люксембурге пенсионер получает пенсию около 1000 евро, при этом может сдавать квартиру или получать иной доход. Без всяких проверок со стороны государства. У государства нет ни своего газа, ни нефти, ни алмазов. У нас, имея столько полезных ископаемых, пенсионеры получают копейки и при этом не имеют права на дополнительный доход», — пишет Сергей И.

Напомним, 29 ноября доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в 2021 году российских пенсионеров ждут проверки.

Вместе с тем первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил со ссылкой на Минтруд и ПФР, что Пенсионный фонд России не собирается в 2021 году проводить проверки пенсионеров на наличие дополнительных доходов.

Ранее Счетная палата обнаружила немало нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий.