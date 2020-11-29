Скопье, 29 ноября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. Болгария хотела бы переписать ту часть своей истории, которая касается болгарско-македонских отношений, тем более что сегодня внутри Македонии для этого у нее существует очень мощный союзник — премьер-министр Зоран Заев. Такое мнение ИА REGNUM высказал македонский журналист и телеведущий Миленко Неделковски.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Северной Македонии

Напомним, что ранее София заблокировала начало переговоров о вступлении Македонии в ЕС. Болгарское руководство считает, что Евросоюз не должен начинать с ней переговоры, пока между Скопье и Софией не будут решены вопросы македонской идентичности и языка. Болгария также критикует своего соседа за то, что тот «прославляет личность Йосипа Броза Тито». По мнению болгарского руководства, Тито является «одним из самых одиозных диктаторов», который создал македонскую нацию, отрицая ее «болгарскую идентичность». После того как премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в интервью одному из болгарских телеканалов заявил о том, что у македонцев и болгар общая история, и что их разделили югославские власти, в македонской столице прошли массовые акции протеста. Призывая народ выйти на улицы, оппозиционный лидер Христиан Мицкоски заявил, что премьер-министр «отрицает македонский антифашизм».

«Болгары хотят того, чего хотели и раньше в своей истории, когда во Вторую мировую войну они входили в коалицию с нацистами. Они хотят, чтобы Македонии и македонцев не было, и чтобы все мы были болгарами, и чтобы Македония была Болгарией. Но этого нельзя добиться сразу, поэтому они это делают порциями. В данный момент у них в Македонии очень сильный сообщник — незаконно назначенный премьер-министр Зоран Заев», — рассказал Неделковски.

По словам македонского журналиста, своим недавним интервью болгарскому телеканалу Заев добился лишь того, что от него отвернулся весь народ, включая многих влиятельных членов его собственной партии «Социал-демократический союз Македонии».

«Что касается претензий Болгарии по поводу югославского прошлого Македонии, то это просто попытка болгарского руководства оправдать тот факт, что во время Второй мировой войны правительство этой страны и болгарский царь Борис сотрудничали с Гитлером и Муссолини. Они хотели бы также скрыть тот факт, что, будучи в Македонии оккупантами, они отправили в концлагерь Треблинка десятки тысяч евреев. В Македонии, которая была под оккупацией, ни одного еврея не осталось. На табачном заводе в Скопье болгарские оккупационные власти собирали евреев и отправляли их в германские концлагеря. Теперь им хочется выставить себя освободителями. Но, к сожалению, это нельзя сделать насильственным путем. София хотела бы представить Йосипа Броза Тито как человека, который нас разделил, но на самом деле он только соединял народы, и Югославия тому доказательство», — продолжил Неделковски.

По мнению эксперта, Болгария пользуется тем, что все македонские политики, как из рядов правящей партии, так и оппозиционеры, считают, что для Северной Македонии нет другого пути, кроме членства в Евросоюзе. Как член ЕС Болгария имеет возможность шантажировать македонское руководство и требовать от него согласиться на ревизию истории, пояснил он.

«Но этого просто быть не может. Тито умер 40 лет назад, у нас уже 30 лет независимое государство. У сербов есть свое независимое государство, у хорватов свое… У Македонии уже 30 лет дипломатические отношения с Болгарией, но у нас всё равно никто не смотрит болгарское телевидение и не читает болгарские газеты. Зато люди читают сербскую или хорватскую прессу и смотрят их телеканалы. С помощью шантажа или простым подписанием договора этого изменить нельзя. Это процесс», — считает эксперт.

Неделковски также рассказал о том, что положение правительства Зорана Заева весьма нестабильно, и что последние его шаги не добавят ему популярности среди народа.

«Здесь можно выделить два момента. Первый — Заев объединил македонский народ против себя. Второй — Болгария сделала всё для того, чтобы македонцы еще больше от нее отвернулись», — подытожил Миленко Неделковски.