Вашингтон, 29 ноября, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не исключил фальсификации со стороны министерства юстиции и федерального бюро расследований (ФБР) на президентских выборах страны. Об этом 29 ноября сообщает Fox News.

FBI Спецназ ФБР

«Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции делали? Не знаю, может быть, они причастны. Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать», — подчеркнул Трамп в интервью телеканалу.

Так же глава Белого дома отметил, что Республиканская партия США располагает большим объемом данных о фальсификациях на прошедших выборах, однако доказательства не рассматриваются в судах.

«Мы пытаемся передать доказательства, но судьи не желают позволять нам это делать. Мы располагаем большим количеством доказательств», — резюмировал президент.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы, окончательные результаты которых до сих пор неизвестны. Тем не менее большинство американских СМИ поспешило признать победителем кандидата от демократов Джо Байдена.