Москва, 29 ноября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. В Армении необходимо провести новые выборы и референдум по изменению конституции. Об этом 29 ноября сообщил находящийся с частным визитом в столице РФ президент Армении Армен Саркисян, комментируя итоги конфликта вокруг Нагорного Карабах.

President.am Армен Саркисян

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»В любой стране, где происходит подобная большая трагедия, есть решение: правительство, которое привело к этому, должно уйти, — сказал в ходе встречи с представителями армянской общины Саркисян, слова которого обнародованы на сайте президента Армении. — … Есть цивилизованный путь — внеочередные выборы, временное правительство национального единства».

По его словам, референдум, чтобы изменить конституцию, также необходимо провести за этот период.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября в пресс-службе армянского президента сообщили, что президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом.

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