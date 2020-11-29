Тегеран, 29 ноября, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Абольфазль Амуйи обвинил Израиль и ряд других государств в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом 29 ноября сообщает IRNA.

Флаг Израиля

«В убийстве Фахризаде прослеживается рука Израиля. Однако, учитывая сложность операции, существует вероятность причастности и других иностранных спецслужб», — приводит агентство слова политика.

Заявление было сделано по итогом закрытого совещания Меджлиса, на котором обсуждалось совершенное преступление.

Напомним, ранее 29 ноября президент Ирана Хасан Рухани издал указ о создании условий для предотвращения в будущем убийств, подобных убийству иранского ученого.