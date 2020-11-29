Париж, 29 ноября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Во Франции от заболевания COVID-19 скончался известный журналист и писатель Жан-Луи Серван-Шрейбер. Об этом 29 ноября сообщает научно-популярный журнал Psychologies.

ActuaLitté Жан-Луи Серван-Шрейбер

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«С безмерной грустью мы узнали о смерти Жан-Луи Сервана-Шрейбера. Он был неутолимо любознательным журналистом и эссеистом», — отмечается в заявлении издания, которое он возглавлял на протяжении 10 лет.

Напомним, Жан-Луи Серван-Шрейбер родился в 1937 году. Журналистской деятельностью занимался с 1964 года. Благодаря его деятельность в редакции Psychologies, популярность журнала увеличилась в пять раз.