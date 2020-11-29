Москва, 29 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Чиновникам, находящимся без шапок в Иркутской области, сделал замечание президент Российской Федерации Владимир Путин. Видеосовещание с главой государства по ситуации в Усолье-Сибирском проводилось в то время, когда в регионе уже была ночь и за минус 20 градусов. Об этом сообщили «Вести».

Kremlin.ru Владимир Путин проводит видеосовещание о ситуации в Усолье-Сибирском

Чиновники, среди которых был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вице-премьер Виктория Абрамченко, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, выходили на связь на улице и без головных уборов.

Президент России, увидев стоящих на морозе без шапок государственных служащих, попросил их надеть головные уборы.

«Наденьте шапки (чиновники — прим ИА REGNUM), — сказал президент. — Холодно — уши замерзнут».

Глава государства добавил, что государственным служащим следует одеться, чтобы не заболеть.

Как передает ИА REGNUM, 27 ноября президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции заявил, что благодаря предпринятым шагам в городе Усолье-Сибирское предотвращён риск настоящей экологической беды.

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