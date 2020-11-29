Минск, 29 ноября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. В Белоруссии лидеры оппозиции организовали акцию протеста «Марш соседей», проходящую во многих городах страны. Об этом 29 ноября сообщают местные СМИ.

ИА REGNUM Протестующие . Минск. 29 ноября 2020

Демонстрации проходят в Минске, Гродно, Бресте, Брилевичах, Витебске, Жодино и других городах страны.

По данным журналистов, сотрудники силовых ведомств применяют в отношении участников незаконных акций слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Наиболее масштабные беспорядки наблюдаются в столице государства. В частности, в микрорайоне Уручье, куда было стянуто порядка 60 сотрудников правопорядка.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, когда в стране завершились президентские выборы. Победу в ходе голосования одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.