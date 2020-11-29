Киев, 29 ноября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Последнее заседание в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе прошло, мягко говоря, на «повышенных тонах», заявил вечером 28 ноября спикер украинской делегации Алексей Арестович в эфире телевидения.

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«Такой драки я не помню вообще… ни за ту историю шести лет, ни за те 6−7 лет, в которых я принимал участие, если брать подгруппы и общие заседания», — заявил Арестович.

Спикер заявил, что, по его личной оценке, представители России намерены «полностью выбить Минские соглашения и «нормандский формат» как жанр — чтобы его не существовало».

Он заявил, что дело идет к тому, чтобы объявить полностью проваленными «парижские договоренности» по Донбассу от 9 декабря 2019 года, и Киев знает, кто окажется виноватым за их невыполнение или частичное выполнение.

«Мы знаем, кто — потому что Франция и Германия за нас, США — неофициально за нас, Британия — неофициально за нас… И как бы Россия не оказалась одна против нас пятерых-шестерых, а к этому все и идет, потому что официальные заявления МИД Франции и Германии были», — добавил Арестович.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам заседания группы глава украинской делегации Леонид Кравчук также заявил об отсутствии серьезных сдвигов к миру в Донбассе, хотя и не жаловался на скандальную атмосферу переговоров.