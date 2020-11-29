Киев, , 11:11 — REGNUM Об отсутствии серьезных сдвигов к миру в Донбассе заявил глава украинской делегации в Трехсторонней Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук. Об этом 28 ноября он рассказал в эфире канала «Украина 24».

«Мы не стоим на месте, определенное движение вперед есть. Это движение определяется основным решением, которое было принято ТКГ о всеобъемлющей тишине 22 июля. Но других серьезных сдвигов к миру нет», — отметил он.

Кравчук также считает, что вопросы, связанные с разминированием, обменом удерживаемыми лицами, а также с контрольными пунктами въезда и выезда не решаются по причине того, что все эти вопросы Россия «привязывает» к определенным «предпосылкам». Одной из таких предпосылок по мнению Кравчука было постановление украинского парламента о местных выборах, а сейчас таковой «предпосылкой» является принятие дорожной карты, подготовленной республиками Донбасса.

Кравчук также прокомментировал свои переговоры с полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борисом Грызловым. По словам главы делегации Украины в ТКГ он задал Грызлову вопрос относительно того, почему свои предложения относительно решения конфликта в Донбассе не представляет Российская Федерация.

«Он почему-то сказал, что если это будет сделано Россией, то это, мол, вмешательство во внутренние дела Украины, и Россия не берет там активного участия. А это Украина попросила помочь решить конфликт на Донбассе, который является внутренней проблемой Украины», — заявил Кравчук, добавив, что вместе с министерством иностранных дел не нашел данное обращение Киева к Москве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава рабочей группы Луганской Народной Республики по обмену удерживаемыми лицами Ольга Кобцева заявила о невозможности обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса до нового года без выполнения Украиной своих обязательств.