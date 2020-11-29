Курган, 29 ноября, 2020, 15:07 — ИА Регнум. В Курганской области лабораторно подтверждены 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 33 зарегистрированы в Кургане, сообщает 29 ноября региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Инфекционный госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 106 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе на 29 ноября выявлено 8696 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 7692 человека, 119 пациентов с COVID-19 скончались.