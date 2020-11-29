Рязань, 29 ноября, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Ещё 118 носителей коронавируса выявлено 29 ноября в Рязанской области, что на одного меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 478 пациентов с подтверждённым положительным тестом на инфекцию, в том числе три ребёнка.

Александр Куликов ИА REGNUM Скорая помощь

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Всего в Рязанской области подтвердили 13 тыс. 945 случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 11 тыс. 569 человек, в том числе 225 пациентов выписаны за сутки.

В больницах в тяжёлом состоянии находятся 44 человека, из них 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.