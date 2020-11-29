Лас-Вегас, США, 29 ноября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Ничейный результат, который был зафиксирован в поединке между американскими боксёрами Роем Джонсом и Майком Тайсоном, являющихся бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу, не удовлетворил Джонса. Он заявил об этом 29 ноября после данного боя, его комментарий приводит MMAFighting.

(сс) U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Mike Meares Боксер Рой Джонс

«Я никогда не удовлетворяюсь ничьей», — сказал 51-летний боксер.

Также он рассказал, что удары в тело уже дали ему знать о себе, так как такие вещи истощают спортсменов.

«Я думал, что у меня есть шесть кубиков пресса, и этого будет достаточно, но, возможно, мне необходимо 12, потому что шесть с этим не справляются», — добавил Джонс.

Кроме того, спортсмен высказал мнение, что боксерам стоит провести еще один поединок.

«Нам следует повторить поединок. Все любят Майка, и я тоже люблю Майка. Но мне тяжело принимать удары от него, поэтому я поговорю со своей семьей, посмотрю, как они к этому отнесутся», — уточнил Джонс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский боксер Майк Тайсон заявил, что выставочный поединок с американским боксёром Роем Джонсом, являющегося бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу, это что-то большее, чем просто бой.