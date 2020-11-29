Помпео: США — надежные союзники Албании
Вашингтон, 29 ноября, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майкл Помпео 28 ноября поздравил Албанию со 108-й годовщиной провозглашения независимости.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в послании к албанскому народу Помпео подчеркнул, что в этом году празднуется еще и принятое Европейским советом в марте решение о начале переговоров о вступлении Албании в Европейский союз. Глава Госдепа подчеркнул, что США остаются надежными союзниками Албании.
Глава внешнеполитического ведомства США также поздравил Албанию с успешным выполнением роли председательницы в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) и поблагодарил руководство страны за открытую приверженность трансатлантическому сообществу.
Помпео пожелал албанскому народу благополучия, процветания и скорейшего преодоления пандемии COVID-19.