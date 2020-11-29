Тирасполь, 29 ноября, 2020, 08:41 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике сегодня, 29 ноября, проходит единый день голосования. В нынешнем году в условиях пандемии COVID-19 голосование будет проходить с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, сообщает Интерфакс со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Республики.

Cikpmr.com Выборы в Приднестровье

По информации Центральной избирательной комиссии ПМР, гражданам Республики предстоит избрать 33 депутатов Верховного Совета Приднестровья, 187 депутатов городских и районных советов, 640 депутатов сельских (поселковых) советов, а также 76 глав администраций сел (поселков).

На 33 места в Верховном Совете претендуют 45 кандидатов, 254 кандидата претендуют на 187 мест депутатов городских и районных советов и 776 кандидатов являются претендентами на 640 мест в сельских (поселковых) советах.

С 07:00 (08:00 мск) в Приднестровье открылись 256 избирательных участка, которые завершат работу в 20:00 (21:00 мск).

Для граждан Приднестровской Молдавской Республики, которые находятся на правом берегу Днестра будут открыты границы с 07:00 до 21:00 ( 08:00—22:00 мск) для возможности принять участие в голосовании. Избиратели при въезде в Республику получат специальные талоны, на основании которых смогут выехать из ПМР после голосования.

Отметим, накануне, 28 ноября, в ЦИК Приднестровья сообщили о завершении досрочного голосования, в котором приняли участие 776 избирателей.