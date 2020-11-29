Сеул, 29 ноября, 2020, 07:24 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи рассматривают возможность ужесточения правил социального дистанцирования в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Рёнхап.

(сс) Zakhx150 Социальная дистанция

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Сообщается, что 29 ноября премьер-министр Республики Корея проведет встречу с экспертами в области здравоохранения и примет соответствующее решение по итогам. Ожидается, что в стране ужесточат правила социального дистанцирования и введут новые ограничения для предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, за 29 ноября в Южной Корее выявили 450 случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что впервые за три дня в стране ежесуточный прирост пациентов оказался менее 500 человек. При этом эксперты не исключают, что это связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление инфекции в связи с выходными днями.