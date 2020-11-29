Денвер, США, 29 ноября, 2020, 07:03 — ИА Регнум. Тест на выявление коронавирусной инфекции у губернатора американского штата Колорадо Джареда Полиса показал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

(сс) devnulled Губернатор американского штата Колорадо Джаред Полис

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Отмечается, что губернатор не проявляет симптомов COVID-19. Тем не менее он решил уйти на самоизоляцию и работать удаленно в соответствии с рекомендациями центра по контролю и профилактике заболеваний. Также сообщается, что коронавирусной инфекцией заболел и его сожитель Марлон Рис.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября коронавирусом нового типа заразился губернатор штата Вайоминг Марк Гордон. Он также решил остаться на карантине и исполнять свои обязанности удаленно.