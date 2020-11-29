Бразилиа, 29 ноября, 2020, 06:42 — ИА Регнум. В Бразилии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 172 тысячи, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Аппараты искусственной вентиляции легких для больниц в Бразилии

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По данным ведомства, за 28 ноября на территории этой латиноамериканской страны скончались еще 587 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Бразилии выросло до 172 561 человека.

Также за минувшие сутки в Бразилии выявили 51 922 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии на бразильской территории подтверждено 6 290 272 случая инфицирования SARS-CoV-2.