Москва, 29 ноября, 2020, 05:25 — ИА Регнум. Возможным переносчиком коронавируса нового типа между зверофермами по разведению норок могли стать птицы. Об этом 29 ноября рассказала в интервью РИА Новости биолог, участница конференций Конвенции ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

Дарья Драй ИА REGNUM Чайка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Как пояснила специалист, на сегодняшний день считается, что между фермами по разведению норок коронавирус могли разносить птицы. В частности, было исследование, подтвердившее, что чайки, пачкаясь в грязи, могут переносить инфекцию на лапках. Воронцова отметила, что механическими переносчиками вирусов могут быть и другие птицы.

Также Воронцова напомнила, что коронавирус был обнаружен у норок в Голландии и Дании. Решение об уничтожении животных было принято, чтобы не допустить возможной мутации вируса, который мог стать устойчивым к вакцинам. Специалист отметила, что в теории коронавирус, попав в животное, может приспособиться к нему и мутировать. Мутировавший коронавирус вернётся к человеку в изменённом, более свирепом виде, и против него уже могут быть бессильны вакцины.

Биолог уточнила, что человеку стоит опасаться всех животных, в том числе морских. А домашних питомцев Воронцова сравнила с чашкой Петри, в которой «всё варится, мутирует, а потом начинает перескакивать» на человека. При этом эксперт добавила, что до сих «обратного перескока» коронавируса от домашних животных к человеку зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Дании признали ошибочным решение об уничтожении норок, в том числе за пределами тех звероферм, где были выявлены заражённые коронавирусом животные.