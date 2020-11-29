Вашингтон, 29 ноября, 2020, 03:02 — ИА Регнум. Ощутимый спад рождаемости в Соединенных Штатах может быть последствием пандемии коронавирусной инфекции, заявила профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в ходе выступления на YouTube.

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«У нас в октябре—ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом — примерно на десять-пятнадцать процентов», — заявила она.

Профессор не исключила, что спад может быть связан просто с задержкой в регистрации новорожденных из-за того, что люди рожают дома, а детей регистрируют позднее. Также она предполагает, что профильные ведомства могут не предоставлять полную отчетность по рождаемости из-за повышенного внимания к коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США с начала пандемии выявлен 13 092 661 случай заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в Соединенных Штатах стали более 264 тыс. человек.