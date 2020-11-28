Тирана, 29 ноября, 2020, 00:19 — ИА Регнум. В субботу, 28 ноября, в результате исследования 2 026 образцов в Албании выявили ещё 545 случаев заражения коронавирусом. 397 пациентов были признаны излечившимися.

Mos.ru Тесты на коронавирус

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 36 790 случаев заражения коронавирусом. 18 152 человека уже излечились от COVID-19. 787 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 16 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 17 851 человек, из них 9 145 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 471 пациент, за последний месяц это число возросло почти вдвое. Девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.