Лондон, 28 ноября, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Великобритании подняли с шотландской базы истребители Typhoon для перехвата российских самолётов Ту-142, сообщили в британском управлении ВВС.

Mil.ru Дальний противолодочный самолёт Ту-142

«(Истребители) были подняты в воздух на перехват российских военных самолетов над Северным морем рядом с воздушным пространством Великобритании. Были перехвачены два российских Ту-142», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские самолёты, «выполняющие полеты в этом загруженном воздушном пространстве над Северным морем, могут представлять опасность».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142 в небе над Северным морем. Это произошло вблизи воздушного пространства Великобритании. В Британии сообщали, что самолеты королевства поднимались в воздух в третий раз за последние шесть дней.

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