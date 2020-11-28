Москва, 28 ноября, 2020, 23:50 — ИА Регнум. Частный визит президента Армении Армена Саркисяна в Москву для встречи с армянской общиной и действующими в России общинными структурами вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 28 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

World Economic Forum Армен Саркисян

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»Азербайджан назвал подписанный договор о прекращении огня капитуляцией Армении, и эта ситуация мгновенно вызвала активность оппозиции. Миротворческая функция нашей страны позволила остановить кровавую борьбу в регионе. Хотя внутри страны у Никола Пашиняна не лучшие времена. В России проживает большая армянская диаспора, которая также может влиять на внутреннюю ситуацию. На повестке дня армянского лидера стабильность внутри государства, задача весьма непростая», — пишет Владислав Б.

Многие комментаторы предположили, что визит Саркисяна в Москву вызван необходимостью собрать финансовые средства для Армении, чья экономика переживает не лучший момент после конфликта с Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха.

«Проще говоря, идёт сбор денег для Армении. Сейчас надо российскому правительству активировать работу по контролю. Во-первых, за незаконным вывозом денежных средств. Во-вторых, за уклонение от уплаты налогов. В-третьих, усилить контроль за армянской диаспорой в сфере соблюдения законов», — написал пользователь под псевдонимом «Цезарь».

Часть пользователей считает, что возможно, реальную помощь Саркисян хочет получить от руководства Российской Федерации, а не от общин. Если это правда, то они выразили своё крайнее неодобрение возможному положительному ответу со стороны властей России.

«Видимо для начала приедет денег у нас попросить или у США, но этим надо отдавать, а наши могут простить. Азербайджан бомбил, а Россия восстанавливай. Потом опять флаги начнут сжигать и посылать», — считает Сергей К.

Отдельные комментаторы призвали президента Армении воздержать от заграничных поездок, а сконцентрироваться на внутренней политике Армении, которая переживает кризисный момент.

«А что это так вдруг и в Москву? Пусть собираются в Ереване и там решают, как им жить дальше. Или столица Армении в Москве? Ну, тогда не надо трындеть о своей независимости и «надувать щёки», — пишет Валерий В.

Напомним, 28 ноября президент Армении Армен Саркисян прибыл в Москву с частным визитом для встречи с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами.