Москва, 28 ноября, 2020, 23:24 — ИА Регнум. Заявление министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что Международный валютный фонд (МВФ) не выделит Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи, вызвал реакцию среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 28 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Смешные шутки у зелебобы закончились, пришёл черёд грустных шуток», — пишет Андрей С.

По видению некоторых пользователей, подобный отказ со стороны МВФ говорит о том, что Украина выполнила свою антироссийскую функцию и теперь попросту не нужна Европе ни в каком качестве. Теперь Украина стала обузой для Запада, уверены они.

«Евросоюз уже сам не рад, что взялся поддерживать незалежную и постепенно сворачивает этот процесс. Это же бездонная бочка и сколько туда не клади, все растворяется. Промышленность почти вся была ориентирована на Россию. Все это разрушили, одним махом. Нового даже и не создают, потому что Европе не нужны украинские товары. У самих кризис перепроизводства. То же самое ждёт Беларусь, в еще более усугублённой форме, если будет прозападный президент», — считает пользователь Сергей.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что в случае если ЕС отказывается помогать Украине, то этой стране может оказать поддержку Российская Федерация. Они считают, что это может оказаться хорошим жестом.

«С одной стороны, это хорошая новость, поскольку народу Украины не придется отдавать впоследствии эти деньги с процентами. С другой стороны, очевидно, что им нужна помощь. Кто им поможет? Может это шанс для России оказать помощь братьям славянам?» — задаётся вопросом пользователь «Z».

Многие комментаторы считают, что экономически Украина оказалась у разбитого корыта. Они отмечают, что ситуация настолько печальная, что Украине даже не осталось что продать.

«Продавать-то больше Украине нечего. Землю продали за 2 лярда. Есть вариант еще тарифы ЖКХ на 200% поднять и отменить пенсии вообще», — поделился мнением Михаил С.

Напомним, 28 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что МВФ не выделит Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи.