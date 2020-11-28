Белград, 28 ноября, 2020, 22:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сербии объявило посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича персоной нон грата. Об этом 28 ноября сообщили в МИД Сербии.

Skupstina.me Тарзан Милошевич

«В связи с провозглашением посла Сербии в Черногории Владимира Божовича персоной нон грата, министерство иностранных дел Сербии поступило взаимным образом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 28 ноября, министерство иностранных дел Черногории объявило персоной нон грата посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича.

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