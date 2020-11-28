Москва, 28 ноября, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Ара Айвазян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает в субботу, 28 ноября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Mid.ru Сергей Лавров и Ара Айвазян

«28 ноября состоялся телефонный разговор … Лаврова и … Айвазяна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты обсудили предстоящий 7 декабря 2020 г. рабочий визит главы внешнеполитического ведомства Армении в столицу РФ, а также ход выполнения положений заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции по итогам переговоров в Минске заявил, что Россия заинтересована в спокойной политической обстановке в Белоруссии.

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