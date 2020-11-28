Париж, 28 ноября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Госсекретарь при французском министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан заявил, что связанные с Нагорным Карабахом и не упомянутые в трехстороннем заявлении от 9 ноября вопросы должны решаться в рамках Минской группы ОБСЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

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"Конечно, там есть пункты, которые не учтены в этом заявлении. Это уже политический вопрос, мы должны рассмотреть все эти вопросы в рамках Минской группы ОБСЕ», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.

Напомним, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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