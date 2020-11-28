Киев, 28 ноября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. С 2014 года Соединенные Штаты Америки предоставили официальному Киеву «помощь» в размере более $4,1 млрд. Об этом сообщили 27 ноября в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», опубликовав официальный ответ посольства США в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

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В данную сумму вошло финансирование как сферы «безопасности», так и других. Также Киеву были выданы три займа на один миллиард долларов каждый для «стабилизации экономики».

«Американская развивающая помощь поддерживает текущие реформы в области здравоохранения, судоустройства, энергетической отрасли, создает возможности для малых и средних предприятий, укрепляет независимые средства массовой информации и, среди прочего, способствует дальнейшей интеграции Украины с Западом», — говорится в заявлении.

На текущий финансовый год конгресс США выделил Украине $698 млн. $448 млн — на программы государственного департамента (USAID) и $250 млн — на инициативу помощи Украине в сфере безопасности (USAI), включая $50 млн — на «летальную помощь». Уточняется, что около $285 млн из $448 млн, выделенных по программе USAID, были направлены на «программы по развитию» и около $163 млн — на программы по безопасности.

По информации посольства, $100 млн было вложено в деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Кроме того, более $41 млн было направлено официальному Киеву для борьбы с распространением пандемии коронавируса.

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