Кудрин: экономика России по итогам 2020 года упадет на 4,5%
Москва, 28 ноября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что экономика Российской Федерации по итогам 2020 года сократится на 4,5%. Об этом Кудрин заявил сегодня, 28 ноября, на «Общероссийском гражданском форуме — 2020», который начал свою работу в Москве.
Также глава Счетной палаты констатировал, что уровень жизни в стране за последние пять лет существенно снизился. Пандемия коронавируса будет только способствовать дальнейшему снижению этого показателя. По словам Кудрина, последние пять лет до пандемии уровень жизни снизился примерно на 10%. В этом же году снижение будет более существенным.
Ожидаемо, что в ближайшие годы число граждан России, живущих за чертой бедности, увеличится. Кудрин считает, что число бедных в стране прирастет примерно на 1 млн человек.
Стоит отметить, что Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП России по итогам 2020 года на 4,1%.