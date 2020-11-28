Москва, 28 ноября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что экономика Российской Федерации по итогам 2020 года сократится на 4,5%. Об этом Кудрин заявил сегодня, 28 ноября, на «Общероссийском гражданском форуме — 2020», который начал свою работу в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

«Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадет, Великобритания — на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, — на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть 4,5%», — сказал Кудрин.

Также глава Счетной палаты констатировал, что уровень жизни в стране за последние пять лет существенно снизился. Пандемия коронавируса будет только способствовать дальнейшему снижению этого показателя. По словам Кудрина, последние пять лет до пандемии уровень жизни снизился примерно на 10%. В этом же году снижение будет более существенным.

«По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале — уже 4,5%», — сказал Кудрин.

Ожидаемо, что в ближайшие годы число граждан России, живущих за чертой бедности, увеличится. Кудрин считает, что число бедных в стране прирастет примерно на 1 млн человек.

«У нас примерно на 1 млн прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно», — считает глава Счетной палаты.

Стоит отметить, что Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП России по итогам 2020 года на 4,1%.