Стокгольм, 28 ноября, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Чемпионат мира (ЧМ) по фигурному катанию, проведение которого запланировано в период с 22 по 28 марта 2021 года, может пройти без зрителей на трибунах. Об этом 28 ноября сообщает Skatesweden.

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По информации источника, организаторы турнира могут принять такое решение из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, отмечается, что организационный комитет ЧМ будет в данной ситуации ориентироваться на чемпионат Европы по конькобежному спорту, который должен пройти в Хорватии в период с 25 по 31 января 2021 года.

Отметим, в 2020 году из-за пандемии коронавируса чемпионат мира по фигурному катанию был отменен. Российские фигуристы получили 11 квот на ЧМ-2021 — по три в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании и ещё две в мужском одиночном катании.