Вашингтон, 28 ноября, 2020, 10:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США Джозеф Байден, которого американские СМИ упорно называют победителем прошедших выборов, на самом деле показал плохие итоги выборов в крупных американских городах, однако «одержал победу» в наиболее коррумпированных из них. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

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Трамп пишет, что по данным издания Politico, Байден показал плохие результаты в большинстве городов, за исключением Детройта, Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему и необходимо было выиграть.

«Неудивительно, ведь все они расположены в самых важных колеблющихся штатах и давно известны своей политической коррумпированностью», — пишет Трамп.

Он отметил, что в Детройте голосов на выборах оказалось больше, чем реально живущих там людей.

Администрация сети микроблогов Twitter, как водится, поставила под сообщением Трампа метку о том, что утверждение президента о фальсификации выборов является спорным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп все ещё не признает свое поражение на выборах главы государства, и пытается оспорить результаты в судах. Тем не менее процедуры передачи власти команде Байдена уже начались.