Лондон, 28 ноября, 2020, 10:06 — ИА Регнум. По ряду ключевых признаков симптомы COVID-19, вызываемые коронавирусом, и рака легких можно отличить. Об этом 28 ноября сообщил председатель британской ассоциации по борьбе с раком Роберт Ринтул, его слова приводит The Sun.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного c COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По словам врача, и при COVID-19, и при раке легких, у пациентов наблюдаются респираторные симптомы, из-за чего может возникнуть путаница.

При этом Ринтул уточнил, что для нового заболевания более характерными являются потеря запаха или вкуса, мышечные боли, лихорадка, которые могут проявляться вкупе с кашлем внезапно и продолжаются одну или две недели.

«Однако если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки — это может быть рак легких», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекул заявил, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса нового типа, мутация которого произошла на севере данной страны, из-за чего и началась пандемия.