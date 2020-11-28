Москва, 28 ноября, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Прогнозируемый уровень падения производства автомобилей в России по итогам 2020 года составляет 15−20%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров агентству ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мантуров добавил, что падение объёмов продаж автомобилей в России в 2020 году прогнозируется на уровне 10%. Ранее в министерстве ожидали, что по итогам текущего года производство автомобилей в России сократится на 25−30% в сравнении с 2019 годом.

Министр объяснил, что этот прогноз был пересмотрен в связи с положительной динамикой авторынка в сентябре и октябре. Он добавил, что более оптимистичный прогноз делается с осторожностью, а итоговые показатели будут зависеть от темпов восстановления авторынка в ноябре и декабре.

«Если это [положительная динамика] сохранится, тогда я смогу с большей уверенностью говорить о том, что наша отрасль поступательно восстанавливается, и мы можем давать прогнозы на 2021 год», — подытожил глава Минпромторга России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре вице-президент компании «АвтоВАЗ» Сергей Громакзаявил, что по в 2020 году рынок легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России в 2020 году упадёт на 11% в годовом исчислении.