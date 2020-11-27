Париж, 27 ноября, 2020, 23:45 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умерли 51 914 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 396 пациентов. Об этом в пятницу, 27 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

International Labour Organization ILO Продавец мороженого в Анси, Франция

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 12 459 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,196 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что религиозные учреждения будут постепенно выходить из карантина, и нынешний лимит в 30 человек на богослужении может быть повышен.