Санкт-Петербург, 27 ноября, 2020, 19:12 — ИА Регнум. В Северной столице Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) заявил в полицию о преступлении после обрушения крыши старинного петербургского завода «Красный треугольник».

ИА REGNUM Корпус завода «Красный треугольник» (до обрушения)

Заявление подано в УМВД по Адмиралтейскому району. Крыша завода — выявленного памятника культурного наследия, который градозащитники годами пытались спасти от мародерства при попустительстве чиновников, — рухнула 24 ноября 2020 года.

Теперь в КГИОП называют случившееся «преступлением», пишет «Фонтанка». Письма комитет направил еще и в администрацию Адмиралтейского района и комитет имущественных отношений Петербурга с требованием срочно провести противоаварийные работы: закрыть контур здания, чтобы его не залило дождем и не засыпало снегом, а также «исключить свободный доступ на объект».

Корпус №8, крыша которого рухнула, принадлежит Санкт-Петербургу. Ранее градозащитники потребовали наказать не только вандалов, но и чиновников, которые, по их мнению, допустили халатность. Местные жители утверждают, что такой «свободный доступ» на объект существовал годами.

Так, в 2019 году петербургское отделение ВООПИиК сообщало о налете мародеров, от рук которых пострадала пристройка главного корпуса здания: в майские праздники злоумышленники выламывали балки, на которые опирается кровля. Спустя полтора года она и обрушилась.

«Разрушения происходят на фоне того, что КГИОП до сих пор не утвердил статус комплекса завода «Красный треугольник» и его предмет охраны, в то время как историко-культурная экспертиза была проведена ещё в 2016 году», — заявляли в ВООПИиК.